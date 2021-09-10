В Краснодаре нашли дезертира, которого девять лет считали умершим

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В Краснодаре полицейские задержали дезертира. Его уже девять лет считали умершим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Житель Кабардино-Балкарии скрывался от полиции с июля 2000 года. Тогда он самовольно оставил войсковую часть в Наро-Фоминске и сбежал.

Отмечается, что мужчина был призван на службу из города Прохладный. За оставление части на мужчину возбудили уголовное дело. В 2013 году его даже признали умершим. Это произошло после обращения его матери.

Позже полицейские установили, что мужчина более 20 лет скрывался в Московской области и на Кубани. Задержали его в Краснодаре. Сейчас дезертира передали военно-следственному отделу СК России по Краснодарскому гарнизону.