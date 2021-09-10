Алюминиевые кастрюли и металлические дорожки украли у станичницы на Кубани
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Алюминиевые кастрюли и металлические дорожки украли у станичницы на Кубани. О краже в полицию сообщил сын женщины, со двора которой и пропали вещи.
- Мужчина написал заявление, в котором указал, что со двора его матери, проживающей в станице Надежно, похитили железные дорожки, алюминиевые кастрюли и чашки, - рассказали сайту «КП» - Кубань» в полиции Отрадненского района Краснодарского края.
Полиция района сейчас расследует эту кражу.
Кстати, в этот же день в другом районе Кубани двое мужчин в медицинских масках умыкнули из супермаркета пять бутылок виски. Их ищет полиция.