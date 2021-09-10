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Общество10 сентября 2021 9:19

Около 150 детских садов открылись на Кубани с 2015 года

Они возводились по федеральным и региональным программам
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 150 детских садов распахнули двери на Кубани с 2015 года. Они возводились по федеральным и региональным программам в рамках национальных проектов.

– При развитии городов и районов мы стремимся создавать комфортные условия жизни, строить социальные объекты и зеленые зоны, – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что к концу года на Кубани распахнут двери еще 12 детских садов и два корпуса. Общая вместимость учреждений составит 2410 мест, включая 560 ясельных.

Новые места для дошкольников в Краснодаре появляются благодаря возведению новой инфраструктуры и достройке корпусов к существующим детским садам. За шесть лет на Кубани заработали 147 новых дошкольных учреждений. Их общая вместимость составила 17,2 тысячи.