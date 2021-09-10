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Общество10 сентября 2021 9:47

Школу в Анапе на 1100 мест откроют 1 сентября 2022 года

Сейчас она готова уже на 45%
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Строящаяся в Анапе школа на 1100 мест готова на 45%, первых учеников она примет 1 сентября 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Новая школа возводится в микрорайоне Алексеевском. Это будет трехэтажное здание с двумя спортзалами, медпунктом, библиотекой, столовой и другими помещениями, - отметили специалисты.

На строительство здания выделено 800 млн рублей. Сейчас рабочие монтируют коммунальные сети, оконные блоки, накрывают короб крышей.

Также в администрации добавили, что детскую поликлинику в Анапе отремонтируют до ноября. А обновленный ЗАГС города-курорта откроют до конца года.