Женщина, разгромившая похоронное бюро на 140 тысяч рублей, пойдет под суд

Женщину будут судить

Женщина, разгромившая мраморные надгробия на 140 тысяч рублей, пойдет под суд. Инцидент произошел в одном из крымских похоронных бюро.

- Установлено, что женщина на почве нервного расстройства из-за гибели близкого родственника умышленно повредила пять надгробных плит, которые являлись образцами для изготовления памятников, представленных в одном из ритуальных агентств, - сообщили "КП" - Кубань" в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела об умышленном причинении вреда предпринимателю завершено. Санкции по статье, которую вменяют хулиганке, предусматривают до 2 лет лишения свободы.