Через аэропорт Краснодара пытались вывезти в Грецию киотный крест XIX века

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

В аэропорту Краснодара задержали мужчину, который пытался вывезти за границу металлический крест. Экспертиза показала, что предмет является культурной ценностью. Пассажира оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

- Пассажир пытался вывезти в Грецию киотный крест XIX века бронзового цвета. Культурную ценность обнаружили в одной. Мужчина пояснил, что купил его в монастыре в Абхазии. Но чека при нем не было, - отметили в ведомстве .

В отношении мужчина возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию» и «Несоблюдение запретов и ограничений.