Фото: сайт администрации Сочи

Восемь общественных территорий благоустроят в 2022 году по госпрограмме в Сочи. Преобразования затронут все четыре района города. Они стали возможны благодаря реализации региональной госпрограммы по формированию комфортной городской среды.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, территории, которые нужно облагородить выбирали сами жители. В 2020 году наибольшее количество голосов было отдано за строительство оздоровительной площадки между домами по улице Искры в Хостинском районе, сквера по улице Крымской в Центральном, набережной реки Псезуапсе в Лазаревском районе и общественной территории по улице Молокова в Адлере. В настоящее время эти проекты проходят госэкспертизу, положительное заключение уже получено по набережной. До конца сентября профильный департамент подаст заявку на софинансирование из краевого бюджета.

В 2021 году победителями голосования стали общественная территория в селе Красная Воля, набережная реки Сочи, пешеходная вдоль реки Западный Дагомыс и участок набережной вдоль реки Мацесты до железнодорожной станции. Муниципальные контракты по этим объектам заключат осенью.

- В городе еще имеется неблагоустроенная территория. Мы обязаны сделать ее комфортной, особенно, если об этом просят жители, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Благоустройство общественных территорий будет продолжено. Муниципалитет просит сочинцев сообщать, в каких местах реконструкция срочно необходима. Следить за реализация проектов будут ТОСы, депутаты и главы районных мэрий. Департамент строительства обязали участвовать во всех федеральных программах софинансирования.