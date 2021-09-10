Медики Краснодарского края получили 286 млн рублей от Каспийского трубопроводного консорциума

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В Сочи завершилась Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). Одной из тем, заявленных на ВНОТ была «Охрана труда в период пандемии, в том числе влияние пандемии COVID-19 на сферу труда».

На пленарной сессии «Инновационные решения в компании в контексте вызовов последних лет, направленные на сохранение здоровья работников» глава КТК Николай Горбань обсудил с руководителями крупнейших компаний различные практики в области охраны труда и борьбы с угрозой распространения Ковид-19. Основой программы Консорциума в этот период стал прямой диалог руководства с сотрудниками всех уровней по вопросам безопасности в атмосфере открытости и доверия.

В 2020 году на поддержку медицинских учреждений Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р) направил 286 млн руб.

Компания приобретала для больниц машины скорой помощи, стационарные и мобильные аппараты ИВЛ, томографы, флюорографы, прикроватные мониторы и другую востребованную медтехнику, защитные костюмы для медработников, направила дополнительные средства на продление вахт, развернула собственные пункты обсервации, - рассказал Николай Горбань.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова высоко оценила вклад КТК и других промышленных предприятий в борьбу с пандемией.

- Очень четко проявилась социальная ответственность бизнеса... Все вкладывали деньги, приобретали СИЗы, обеспечивали региональные медицинские учреждения – там, где нужно было быстро это делать, - подчеркнула вице-премьер на встрече с гендиректором КТК-Р Николаем Горбанем.