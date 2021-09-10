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Общество10 сентября 2021 11:05

На Кубани приобретут свыше 1,5 тысячи квартир для детей-сирот на 2,4 млрд рублей

Дополнительно выделено 100 млн рублей
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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В Краснодаре до конца года купят еще 1,5 тысячи квартир для детей-сирот. На эти цели заложено свыше 2,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Уже заключили контракты на приобретение 606 жилых помещений. В отношении 344 – проводятся торги. При этом 11 районов планируют освоение средств еще на 346 жилых помещений, - сказал министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша.

Из районов Краснодарского края на перспективу работает Северский. Здесь власти своевременно формируют земельные участки, вовремя проводят конкурсные процедуры и предоставляют жилье детям-сиротам.

До 1 ноября в муниципалитетах разработают «дорожные карты» по формированию земельных участков для строительства многоэтажек.