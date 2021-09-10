В Адыгее отремонтировали участок дороги

Фото: Минстрой Адыгеи

В Тахтамукайском районе отремонтировали участок автодороги, пролегающей между двумя хуторами — Суповским и Отрадным.

- Эта дорога не ремонтировалась более десятка лет. Качественно отремонтированное дорожное полотно появится здесь на год раньше плановых сроков, – сообщили в минстрое Адыгеи.

Сейчас на участке заменили покрытие, нанесли разметку и укрепили обочину. На реализацию данного проекта было выделено 24,7 млн рублей. Подрядчик пообещал, что у нового дорожного отрезка гарантия — на 5 лет.