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Общество10 сентября 2021 11:40

В Адыгее отремонтировали участок дороги

Подрядчик пообещал, что новое полотно имеет гарантию на 5 лет
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: Минстрой Адыгеи

Фото: Минстрой Адыгеи

В Тахтамукайском районе отремонтировали участок автодороги, пролегающей между двумя хуторами — Суповским и Отрадным.

- Эта дорога не ремонтировалась более десятка лет. Качественно отремонтированное дорожное полотно появится здесь на год раньше плановых сроков, – сообщили в минстрое Адыгеи.

Сейчас на участке заменили покрытие, нанесли разметку и укрепили обочину. На реализацию данного проекта было выделено 24,7 млн рублей. Подрядчик пообещал, что у нового дорожного отрезка гарантия — на 5 лет.