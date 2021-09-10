«С мотоблоком в руках»: мэр Тимашевска вышел на субботник

Глава города принимает участие в каждом санитарном дне. Фото: Виталий КАРНАУХ

Каждую неделю в Тимашевске сотрудники местной администрации выходят на субботник. Убирают мусор, метут тротуары, вырывают траву, красят бордюры, занимаются санитарным обпилом деревьев. Сегодня мэр Тимашевска взял в руки мотоблок и взрыхлил землю на одном из городских пляжей.

- Этот пляж мы капитально благоустроили, работы закончил подрядчик буквально на днях. Теперь здесь есть детская площадка, тротуары, освещение, большие деревянные зонтики у берега. После масштабных работ необходимо навести санитарный порядок. Самую тяжелую работу выполняют мужчины, я, например, мотоблоком землю рыхлю, другие сухие ветки бензопилой отпиливают, - рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

К слову, глава города принимает участие в каждом санитарном дне, уделяет внимание как центральной части города, так и отдаленным микрорайонам, таким как Садовод, Индустриальный и Южный.