Субсидирование коммунальных платежей предложит администрация Краснодара на рассмотрение депутатам

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Вопрос субсидирования жилищно-коммунальных услуг для СНКО предложит мэрия Краснодара городским депутатам. Инициатива предложена накануне на совещании администрации с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций.

Члены организации рассказали о возможностях взаимодействия с властями. В августе за проделанную работу отмечено 39 организаций.

- Мы прислушиваемся к вашим советам, рассматриваем инициативы, решаем городские проблемы. Все ваши усилия идут только на пользу городу, на пользу развития гражданского общества, к чему мы с вами стремимся и для чего работаем, — отметил глава города Евгений Первышов.

Кроме того, члены организаций выступили с вопросом о возведении еще двух памятников истории. Так, предложено установить мемориалы Герою Советского Союза Василию Брагину и труженикам тыла. А для удобства родителей возникла идея создать детские зоны в культурных и деловых местах города, в которых можно оставлять детей на время.