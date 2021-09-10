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Общество10 сентября 2021 12:02

В аэропорту Геленджика пассажиропоток увеличился в 2,5 раза

С начала года воздушная гавань обслужила более 750 тысяч пассажиров
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-служба аэропорта

Фото: пресс-служба аэропорта

С января по август этого года пассажиропоток терминала Геленджика составил 779 485 человек. Это в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, когда аэропорт обслужил 305 164 пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта города-курорта.

- Этот год стал рекордным по количеству принятых и отправленных пассажиров. На прилет с начала года аэропорт обслужил 397 923 человека(+178 % к аналогичному показателю 2020 года). На вылет — 381 562 (+167 % к аналогичному показателю 2020 года), - добавили в компании.

Больше всего пассажиров перевезли такие авиакомпании как S7 Airlines, «Аэрофлот» и «Победа». А самыми востребованными направлениями стали Москва, Питер, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа.