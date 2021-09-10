Кадастровая палата Кубани предупреждает о сайтах-двойниках, предоставляющих услуги незаконно

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Краевая кадастровая палата предупреждает граждан о мошенничестве в предоставлении услуг электронным способом. Участились случаи распространения сайтов-двойников, незаконно предоставляющих выписки, подчеркивается в сообщении пресс-службы.

По закону, запрещающему передачу выписок ЕГРН третьим лицам за плату, уже заблокировано 53 сайта. Выписки, предоставляемые ресурсами, могут содержать неверные данные либо предлагать оплатить информацию, которая находится в общем доступе.

Законно выписки можно получить на официальных сайтах Росреестра и Федеральной Кадастровой палаты. Ресурсы устанавливают связь с Госуслугами, что отсутствует на мошеннических порталах.

Распознать незаконные ресурсы можно по ссылкам:

Официальный сайт Росреестра — rosreestr.gov.ru

Официальный сайт Федеральной кадастровой палаты — kadastr.ru

Официальный сайт Публичной кадастровой карты — pkk.rosreestr.ru