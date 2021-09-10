Кубанские участники конкурса молодежных проектов получили около 3,4 миллиона рублей на реализацию идей

Фото: telegram-канал губернатора края Вениамина Кондратьева

Участники конкурса молодежных проектов из Краснодарского края завоевали 9 грантов на реализацию идей. Турнир проводился федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». О победах молодежи региона сообщил накануне губернатор края Вениамин Кондратьев.

Участники защищали проекты в различных сферах. Так, отмечены социальные идеи культуры, образования, природоохраны, спорта. Для их реализации выделено поти 3,4 миллиона рублей.

- Радостно, что на Кубани живут такие талантливые и инициативные ребята. Желаю, чтобы все идеи и планы обязательно были реализована, - поздравил победителей глава региона Вениамин Кондратьев.

Участниками конкурса социальных проектов «Росмолодежи» могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Максимальный размер гранта составляет 2,5 миллиона рублей.