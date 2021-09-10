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В Адыгее стартовала программа «Пушкинская карта». Теперь жители республики в возрасте от 14-22 лет смогут посещать культурные мероприятия в своём районе. Об этом сообщил в своём Инстаграме глава Республики Мурат Кумпилов.

К данной программе уже присоединились пять культурных организаций: Государственная филармония, Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей», Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», Национальный театр имени И. С. Цея, Русский государственный драматический театр имени А. С. Пушкина.

-Уверен, этой уникальной возможностью, которую предоставляет государство, воспользуются многие молодые жители нашей республики и повысят свой культурно-образовательный уровень, — написал Глава республики Адыгеи Мурат Кумпилов.