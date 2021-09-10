Лесной кодекс Кубани рассмотрят парламентарии на сентябрьской сессии ЗСК

На сентябрьской сессии депутаты законодательного собрания рассмотрят законопроект «О регулировании лесных отношений в Краснодарском крае». Документ должен стать своеобразным Лесным кодексом Кубани. Законопроект приведет в единую систему нормативные правовые акты. Среди них: краевой закон о порядке и нормах заготовки гражданами древесины для собственных нужд, а так же о правилах сбора недревесных пищевых лесных ресурсов, о сборе лекарственных трав и другие.

Глава региона Вениамин Кондратьев поручил усилить работу по защите существующих зеленых зон и созданию новых во всех муниципалитетах края. Сейчас таких территорий 1890. Почти все из них уже поставили на кадастровый учет.

На Кубани леса занимают 2 млн га, или 20% территории всей площади края. Произрастают на территории края ценные породы. В предгорьях и на Черноморском побережье сосредоточено примерно 30% общероссийских насаждений дуба, свыше 80% бука и около 90% каштана. Регулирование лесных отношений, лесозаготовка и лесовосстановление находятся под пристальным вниманием Законодательного Собрания Краснодарского края.

В 2020-м площадь охраняемых природных территория увеличилась более чем на 100 гектаров. Всего на начало года в крае таких территорий создано 365.

В Краснодарском крае работает проект «Сохранение лесов» - составная часть национального проекта «Экология». Сейчас активно высаживают молодые деревья на вырубленных участках. Уже удалось восстановить около 100 га лесного массива.

В Апшеронском, Белореченском, Кущевском и Каневском районах высадили более 63 тысяч деревьев на площади 21,5 га. В планах засадить ещё 27,8 га. Лесовосстановительные работы проведут в Горячем Ключе, Туапсинском, Каневском, Белореченском и Кавказском районах.

В этой работе депутаты профильного комитета принимают самое деятельное участие. Усовершенствование законодательства должно способствовать сохранению и восстановлению лесов Краснодарского края, а так же станет залогом экологической безопасности региона.