На Кубани за сутки выявили 239 человек с COVID-19, в их числе 29 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

По данным на 10 сентября в Краснодарском крае за сутки выявили 239 человек с коронавирусом, в том числе 29 детей в возрасте от трех месяцев. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Самыми зараженными за сутки стали Краснодар, Сочи, Армавир и Анапа. Здесь выявили 37,18, 17 и 14 новых случаев. В антирейтинг попали Красноармейский и Тихорецкий районы с 12 инфицированными. В Выселковском, Кореновском, Лабинском, Мостовском районах отмечено по 10 заболевших.

- В Усть-Лабинском районе девять новых пациентов, в Крыловском – восемь, в Темрюкском – семь. По шесть заболевших в Горячем Ключе и Павловском районе. В Геленджике – пять. По четыре – в Апшеронском, Калининском, Кущевском, Новокубанском и Тимашевском районах, - отметили специалисты.

По три человека попали в больницы в Ейском и Крымском районах. В Туапсинском, Курганинском и Славянском – по два человека с коронавирусом. Единичные случаи зафиксированы в Белореченском, Динском, Ленинградском, Староминском, Успенском и Щербиновском районах.