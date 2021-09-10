В школах Адыгеи меню выберут дети

Дети сами выбирают меню Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Адыгее школьное меню составят по вкусу детей. В республике провели опрос родителей и самих учеников о том, какое бы меню они хотели видеть в школьных столовых. Опрос показал, что никому не нравится борщ из свежей капусты и рассольник.

- Эти блюда будут исключены совсем либо реже подаваться, - пообещали в минобре Адыгеи.

Зато большинство голосует за щи и картофельный суп. По-прежнему, в школьных столовых, считают дети, не всегда вкусно готовят. Это, по словам чиновников ведомства, тоже будут исправлять.