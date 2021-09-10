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Здоровье10 сентября 2021 13:07

В оперштабе Краснодарского края назвали основные очаги заражения коронавирусом

Специалисты рассказали о заболеваемости в регионе на брифинге
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

10 сентября на Кубани прошел брифинг по заболеваемости COVID-19. На нем специалисты рассказали ситуации с заболеваемостью в регионе, в том числе и обозначили основные очаги заражения.

- Доля случаев заболевания COVID-19, при которых источником инфекции служили контакты с больными в семье, находится на уровне более 30%. По месту работы – 12%, - сообщила эксперт отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Диана Тюпина.

Также специалист добавила, что среди всех заболевших 6% детей, а тем, кому за 50 – 54%. В 70% случаях заболевшие это женщины.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 10 сентября в Краснодарском крае за сутки выявили 239 человек с коронавирусом, в том числе 29 детей в возрасте от трех месяцев.