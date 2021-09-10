Гендиректор санатория Анапы обманул акционеров на 7,7 млн рублей и скрылся за границей

Расследование продолжается

55-летний генеральный директор одного из санаториев Анапы обманул акционеров на 7,7 млн рублей и уехал с деньгами за границу. Совладельцы заявили на мужчину в полицию, сейчас его ждут на Родине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- В отношении 55-летнего гендиректора санатория возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями. По версии следствия, подозреваемый заключил договор с ИП своей жены о размещении отдыхающих в принадлежащей ей гостинице. Через счет супруги он вывел более 7,7 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Также в рамках дела проверяется необоснованная оплата за поставку мяса. По подложным документам фирме-поставщику перечислено вдвое выше фактической стоимости, в сумме более 4 млн рублей.

- В настоящее время генеральный директор санатория на данный момент скрывается от органов предварительного следствия и по подтвержденным данным находится за пределами Российской Федерации, - отметили в полиции.