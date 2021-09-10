36 школ Краснодара отремонтировали к новому учебному году

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В 36 школах Краснодара провели ремонт к новому учебному году. Всего на благоустройство учреждений было выделено 265,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

В школах обновили пищеблоки для приготовления горячего питания, спортзалы, кровлю, пожарное оборудование. А в столовых заменены устаревшие оборудование и мебель. На территории школ также обеспечено видеонаблюдение.

Ремонт в городских учреждениях стартовал с начала каникул. Сейчас все запланированные работы выполнены в полном объеме.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что 1 сентября в регионе двери для учеников открыли 10 новых школ. Пять из них – рекордное количество – приняли учащихся в Краснодаре.