«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией почти 3000 новых потребителей в сочинском энергорайоне

Фото: «Россети Кубань»

С начала 2021 года компания «Россети Кубань» присоединила к электрическим сетям 2890 потребителей в сочинском энергорайоне. Общая мощность подключенных абонентов составила свыше 47 МВт. Электроэнергией были обеспечены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, в том числе новый блок детского сада №6 в Центральном районе Сочи.

Всего за восемь месяцев Сочинскими электрическими сетями заключено 5060 договоров на технологическое присоединение к сетям общей мощностью более 133 МВт. Ежемесячно в адрес филиала компании приходит до 700 заявок на техприсоединение.

Большинство новых абонентов энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ. В рамках инвестиционной программы 2021 года с начала года направлено только на льготное техприсоединение к сетям более 107 миллионов рублей, что составляет 138 % от годового плана.

При этом уже присоединенные потребители часто не используют предоставленные им мощности: меняют планы, не строят запланированные объекты. Это приводит к невостребованности новых линий электропередачи и, как следствие, образованию просрочки по исполнению новых договоров на техническое присоединение.

Так, сумма задолженности потребителей на конец полугодия превысила 17 млн рублей. Для снижения дебиторской задолженности энергокомпания проводит открытую и добросовестную политику по своевременному информированию заявителей, нарушающих обязательства по договорам техприсоединения. Если заявитель не реагирует на предупреждения и не выполняет своих обязательств, наступает очередь претензий и исковых заявлений.

Энергетики призывают заявителей не подвергать себя рискам судебных штрафов и компенсаций расходов в случае неисполнения обязательств по договорам и обращаться к специалистам для решения вопросов в случае неготовности электроустановок или отсутствия необходимости присоединения.