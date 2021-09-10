Более 20 крупных событийных мероприятий пройдут в Сочи в 2021 году

Фото: администрация Сочи

В Сочи стартуют мероприятия первой Национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ-Мультимедиа» и юбилейного XXV Форума современной журналистики «Вся Россия». Для курорта это, безусловно, знаковые события, которые должны пройти на высшем уровне с соблюдением всех антиковидных требований.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, в общей сложности в 2021 году в Сочи пройдет 25 крупных событийных мероприятий: форумы, фестивали, спортивные соревнования и чемпионаты. В следующем году их запланировано уже 40. В ближайшее время профильные департаменты озвучат свои идеи и предложения. Они должны затронуть как творческую, так и спортивную составляющие.

- Необходимо также создавать локальные события в селах, микрорайонах. Они должны быть бесплатными и подчеркивать «изюминки» курорта, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Глава муниципалитета предложил обыграть природные богатства Сочи и вспомнить про кинотеатры под открытым небом, фестивали воздушных шаров.

Зонами притяжения в межсезонье должны стать спортивные площадки на пляжах, которых в этом году открыли 24, и городские парки с набережными. В этих локациях до конца года в рамках муниципального Года молодежи пройдет около 30 мероприятий, включая исторические квесты.

В качестве афиши активностей межсезонья в мэрии предлагают использовать официальный туристический портал курорта visit-sochi.com. На этом популярном ресурсе уже транслируются короткие видео-гиды с лайфхаками по отдыху в Сочи.