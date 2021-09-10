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Происшествия10 сентября 2021 14:24

На Кубани включат проблесковые маячки на машинах МЧС в память о Евгении Зиничеве

Технику выстроят во всех частях
Ева МУР
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Спасатели почтут память Евгения Зиничева

Спасатели почтут память Евгения Зиничева

Во всех частях МЧС Краснодарского края почтут память главы ведомства Евгения Зиничева. Он погиб во время учений в Красноярском крае 7 сентября.

- Ровно в 16:00 на спецтехнике МЧС включат сирены и проблесковые маячки и выстроят ее в ряд, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, Евгению Зиничеву было 55 лет. Министерство по чрезвычайным ситуациям он возглавлял с мая 2018-го, тогда же вошел в состав Совета безопасности. До этого был начальником управления ФСБ по Калининградской области, и. о. губернатора региона, занимал пост замдиректора ФСБ. У него остались сын и трое внуков.