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Общество10 сентября 2021 14:28

Из-за аварии на магистральном водопроводе центр Сочи остался без воды

Жители десяти центральных улиц курорта испытывают жажду
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото: из архива автора

Фото: из архива автора

Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Перебои с питьевой водой на некоторых центральных улицах вызваны аварией на трубопроводе диаметром 200 мм в районе дома №10 по улице Амбровая в Сочи. Ограничения с водоснабжением наблюдаются у жителей домов по улицам: Водораздельная, Амбровая, Следопытов, Транспортная, Тепличная, Кленовая, Буковая, Прямая, Ветеринарная и пер. Ветеринарный.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинского водоканала, аварийные бригады работают над устранением повреждения трубопровода.

- Закончить необходимый комплекс работ специалисты планируют до 15:00 текущего дня, - рассказали на предприятии.

В 15 часов время окончания работ перенесли на более поздний срок.

- Ориентировочно ремонтные работы завершатся в 18 часов. При необходимости жителям будет организован подвоз питьевой воды, - уточнили в пресс-службе предприятия.