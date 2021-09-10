Фото: Татьяна Черникова (Расюк)

В Краснодаре более тысячи человек остаются без воды. Подача прекратилась в Прикубанском округе города из-за поломки запчасти. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, без водоснабжения остаются жители по улицам: Сахалинская, Минская, Калужская, Камчатская, Городская, 1-й проезд Сахалинский. Неисправность устраняют 5 человек с 1 единицей техники. Восстановить подачу источника жизни запланировано к 18:00.

В случае экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону в Прикубанском округе:

8 (861)214-33-39