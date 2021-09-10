ВТБ: повышение ключевой ставки приведет к росту срочных вкладов на рынке

Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ:

Как и ожидалось, ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6,75% - в последний раз такой уровень ставки мы наблюдали два года назад. С начала 2021 года ключевая ставка повысилась уже на 2,5 п.п., столь резких подъемов не было почти 6 лет. Причиной продолжающегося ужесточения политики регулятора стал уровень инфляции, которая в августе составила 6,7% к соответствующему периоду 2020 года. Скорее всего, рынок сбережений отреагирует сопоставимым ростом процентных ставок, и уровень доходности по депозитам может достигнуть 7,5% - 8%. Это позволит вкладчикам перекрыть инфляцию и получить положительную доходность.

Структурно рынок сбережений, как и прогнозировалось, начинает перестраиваться в сторону срочных вкладов: оттоки с рублевых депозитов по сравнению с прошлым годом уже замедлились в 2 раза, и по итогам 2021 года мы можем ожидать снижения портфеля на рынке не более чем на 500 млрд рублей против оттока в 1,6 трлн в 2020 году. За июль этого года срочные депозиты показали небольшой прирост в размере 6,3 млрд рублей, что является сигналом к возвращению интереса вкладчиков к классическим депозитам и развороту тренда по перетоку средств со вкладов на накопительные счета. Ожидаем, что статистика августа только подтвердит этот сигнал. Также можно отметить рост доли долгосрочных рублевых депозитов – с начала 2021 года она выросла на 0,9 п.п. и превысила 50%. Все это свидетельствует о росте спроса населения на продукты в национальной валюте.

Что касается текущих и накопительных счетов, то темпы их роста, наоборот, замедляются. Прирост рублевых средств до востребования за август 2021 года составил порядка 153 млрд рублей, а с начала года - 654 млрд. По сравнению с результатами 2020 года (+3,2 трлн рублей) наблюдается сильное замедление, и по итогам 2021 года прирост рублевых средств до востребования будет в два раза ниже прошлогоднего – на уровне 1,6 трлн рублей.

С учетом роста волатильности на фондовых рынках и разгона инфляции мы ожидаем, что многие клиенты будут стремиться к надежному сохранению своих активов вместо получения экстрадоходности. Поддерживать интерес к депозитам будет и рост доходности по классическим сбережениям, которая обгонит инфляцию – ставки банков на длинные сроки уже превышают 6%, например, ВТБ на срок 18 месяцев предлагает в рамках акции на новые деньги ставку 7% годовых, а с учетом опции «Сбережения» клиент может получить до 8% годовых, что позволит получить доход, превышающий инфляционные ожидания.

Накопительные счета постепенно уступают в популярности вкладам, что связано с ростом разрыва ставок по этим продуктам и увеличением клиентской уверенности в стабильности экономики: клиенты предпочитают фиксировать ставку по вкладу, а не зависеть от изменяемой ставки по накопительным счетам. Но при этом потребители открывают накопительные счета в дополнение ко вкладам - как инструмент, сопутствующий депозитам, своеобразный «доходный кошелек». Это позволит зафиксировать доходность временно свободных денежных средств, которые планируют тратить в ближайшее время.

Банки тоже пока не готовы отказаться от акцента на накопительные счета - это привлекательный продукт для клиентов, которые предпочитают мобильность и гибкость. Безусловно, для этой аудитории накопительные счета обыгрывают депозиты за счет разнообразного функционала и привязки к повседневному банкингу: например, у ВТБ к накопительным счетам можно настроить автопополнения, установить цели накопления, выбрать название каждого такого счета, а в ближайшее время процесс накоплений будет полностью геймифицирован. Поэтому привлечение новых клиентов на эти счета продолжится.