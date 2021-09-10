Почти 3000 абонентов подключили к электросетям в Сочи в этом году

Фото: Сочинские электросети

Почти 3000 новых потребителей появилось в Сочинском энергорайоне за 8 месяцев 2021 года. Суммарная мощность выданная новым абонентам превысила 47 МВт. В числе тех, к кому пришло электричество, жилые дома и соцобъекты.

Как сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе сочинских электросетей, за восемь месяцев текущего года заключено более пяти тысяч договоров на техприсоединение к сетям общей мощностью свыше 133 МВт. Среди новых абонентов много юрлиц, а также льготников. Подключение последних происходит по более низкой цене. В рамках инвестпрограммы на льготное техприсоединение к сетям предприятие уже потратило более ста миллионов рублей.

- Каждый месяц в филиал поступает 700 новых заявок. Для того, чтобы «запитать» всех желающих строятся и реконструируются трансформаторные подстанции, воздушные ЛЭП распределительной сети 10-0,4 кВ. Часто дополнительные мощности оказываются невостребованными, - сообщили в сочинских электросетях.

Так же сетевики подчеркнули, что долг сочинцев за потребленную электроэнергию на конец полугодия превысил 17 миллионов рублей. С должниками энергетики ведут борьбу в судебном порядке. Помимо штрафов злостным неплательщикам грозит и компенсация расходов в случае неисполнения обязательств по договорам.