В Сочи завершилась неделя охраны труда

Фото: официальный сайт Всероссийской недели труда

В рамках Молодежного дня на Всероссийской неделе охраны труда прошли деловые сессии и кейс-баттл, на которых начинающие и будущие специалисты предлагали идеи по улучшению сферы охраны труда. Как сообщается на официальном сайте форума, участие в дискуссиях с молодежью приняли представители Минтруда России.

Студенческие команды направили 13 вузов из 8 регионов России, в их числе Кубанский государственный медицинский университет, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Новосибирский государственный технический университет, Российский университет дружбы народов и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

- Участниками кейс-баттла стали 180 студентов и молодых специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Новосибирска и других регионов России, - говорится в пост-релизе.

В потоке «Молодые студенты» победителем стала команда «Герои ОТ Еврохима» «МХК «ЕвроХим», на втором месте – «Металлурги в касках», представляющие «Русал», бронзовый призер – команда «НЛМК» «Цифровая сталь».

В студенческом потоке триумфа добилась команда НИУ «МЭИ» Green Generation, серебряными призерами стали «Вестники здоровья» из Кубанского государственного медицинского университета. Третье место у команды «Энерджи» сборной Орловского государственного аграрного университета (филиала НИУ «МЭИ» в Волжском) и Краснодарского кооперативного института (филиала Российского университета кооперации).