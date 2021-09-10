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Общество10 сентября 2021 17:23

Космический цветок зацвел в Сочи

Страстоцвет появился в сочинском нацпарке
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: сочинский нацпарк

Фото: сочинский нацпарк

В сочинском нацпарке зацвело необычное растение — страстоцвет. Это — вечнозеленая лиана, которая способна вырасти до 9 метров. На стеблях этого растения распустился "космический" цветок, из сердцевины которого виднеется шпорцеподобный вырост.

- Пассифлора цветёт обильно и продолжительно — с весны и до самой осени. Цветы теряют свои лепестки уже через сутки после распускания, а вслед за ними уже на следующий день лиана обзаводится новыми цветами, — сообщают в пресс-службе сочинского нацпарка.

Увидеть необычный цветок можно в парке «Дендрарий» в Саду птиц, неподалёку от вольера со страусами и павлинами.