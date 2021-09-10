На Кубани в систему сортировки и утилизации мусора вложат 10 млрд рублей

Совещание по вопросам проектов сортировки и утилизации ТКО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

10 сентября в администрации Краснодарского края обсудили реализацию проектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. ТКО - это то, что ежедневно выносят жители региона в мусорных ведрах.

В планах краевых властей сократить процент захоронения коммунальных отходов и увеличить их переработку с последующим дальнейшим использованием. Планируется, что к 2030 году практически, все что попадает на мусорные полигоны страны, будет не утилизироваться, а перерабатываться.

– Благодаря федеральной поддержке мы можем ускориться и решить задачу по строительству комплексной системы обращения с отходами в регионе уже к 2025 году. Планируется реализовать как минимум три масштабных инвестиционных проекта для размещения ТКО, включая глубокую сортировку, утилизацию и переработку. В ближайшее время будет разработана и утверждена дорожная карта по всем перспективным проектам, – рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Реализовывать проекты планирует в государственно-частном партнерстве. Финансирование программы будет идти за счет «зеленых» облигаций— это долговые ценные бумаги, которые выпускаются, чтобы привлечь инвестиции в проекты, направленные на улучшение экологической ситуации. Выпускать «зеленые» ваучеры планирует «Российский экологический оператор».