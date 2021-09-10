Темрюкский «Водоканал» обвинили в загрязнении Азовского моря

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Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 10 сентября заявило о выявлении загрязнения Азовского моря. Специалисты Черноморо-Азовского морского управления контрольного органа провели проверку и поймали на сбросах нечистот муниципальное предприятие Темрюкского района.

- Росприроднадзор выявил незаконный сброс сточных вод с очистных сооружений канализации в Азовское море. Установили, что слив сточных вод осуществляло предприятие, эксплуатирующее очистные сооружения канализации г. Темрюк. Правовых оснований на подобные действия у них не было, - опубликовано на сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Управление Росприроднадзора привлекло МУП «Водоканал» к административной ответственности за самовольное занятие водного объекта, а также за превышение нормативов допустимых сбросов вредных и загрязняющих веществ в Азовское море.

Сейчас специалисты выясняет сколько нечистот было слито в море и какой ущерб природе был нанесен.