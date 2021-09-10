В Сочи задержали автохамку на Porshe

На женщину, не пропустившую Скорую помощь. составили протокол. Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

О раскрытии правонарушения 10 сентября сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи. Все неотложки оборудованы видеорегистраторами, видео регулярно осматривается специалистами. Информацию об автомобилистах , препятствующих движению скорых по дорогам и не предоставляющих им преимущества, передают полицейским.

Владелец дорогостоящего авто не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи.

- В ходе мониторинга Госавтоинспекцией г. Сочи было выявлено транспортное средство Porsche, которое двигалось впереди кареты скорой помощи, следовавшей на вызов и не пропускало медиков вперед. При проверке по оперативным учетам водитель транспортного средства был установлен и в отношении него был составлен административный материал, – сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения.

За рулем дорогой иномарки сидела женщина. Она не смогла объяснить свою принципиальность в случае со Скорой помощью. Автохамку оштрафовали и предупредили, что в следующих раз она ее могут лишить прав управления транспортными средствами сроком от трех месяцев до одного года.