Про что фильм? Опять про море

В Сочи создадут необычные площадки досуга. Фото: МКУ "Агентство "ИНКОМ".

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 10 сентября выступил с необычной идеей популяризации отдыха на черноморское побережье в период межсезонья. Градоначальник призвал подчиненных подумать над созданием сочинских изюминок, которые будут привлекать горожан и туристов. Например, открытие кинотеатров под открытым небом.

- Необходимо активнее работать с населением, создавать локальные бесплатные события в микрорайонах, селах. Нужно разработать и представить расширенный перечень событийных мероприятий для горожан, определить площадки для их проведения во всех четырех внутригородских районах курорта и в сельских населенных пунктах, - рассказал мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

В этом году на сочинских пляжах были организованы 24 новые бесплатные спортивные площадки. Набережные и городские в межсезонье должны быть также многолюдны, как и летом. До конца года в рамках муниципального Года молодежи состоятся порядка тридцати мероприятий, в том числе квесты по истории внутригородских районов и сельских территорий. К предстоящему зимнему курортному сезону готовится единый событийный календарь горного и прибрежного кластеров Сочи.

Афиша мероприятий будет опубликована на официальном туристском портале курорта visit-sochi.com.