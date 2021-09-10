Краснодарские спасатели присоединились к акции памяти главы МЧС Евгения Зиничева

Краснодарские спасатели присоединились к ации памяти Главы МЧС Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю почтили память о министре МЧС Евгении Зиничеве. 10 сентября в 16:00 спасатели выстроились во внутреннем дворике ведомства перед выведенной из гаражей спецтехникой. Огнеборцы включили на машинах проблесковые маячки и сирены и в течение 30 секунд стояли под звук сигналов.

- Евгений Зиничев трагически погиб, спасая жизнь другого человека. Высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества, его мужество и самоотверженность навсегда останутся нравственными ориентирами для всех нас, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В фойе ведомства фотография главы МЧС и свежие цветы, которые несут сюда коллеги. 55-летний министр МЧС Евгений Зиничев скончался 8 сентября под Норильском. По официальным данным, он пытался спасти упавшего со скалы оператора Александра Мельника. Кинематографист тоже не выжил.