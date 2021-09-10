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Общество10 сентября 2021 21:33

В Сочи под административное наказание попал бар «Дуть»

Увеселительное заведение оштрафовали за нарушение антиковидных мер
Евгения ХАЛИКОВА
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Лаундж-бар в Сочи оштрафовали за нарушение режима "Повышенной готовности". Фото: @dps_kk

Лаундж-бар в Сочи оштрафовали за нарушение режима "Повышенной готовности". Фото: @dps_kk

Нарушения в деятельности увеселительных заведений обнаружили сотрудники департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края во время очередного рейда. Как сообщили в аккаунте департамента, мероприятие прошло 9 сентября в городе Сочи.

- Силами наших сотрудников было выявлено очередное нарушение запретов, предусмотренных режимом "Повышенная готовность". Нарушение запрета на оказание услуг по курению кальянов зафиксировали в лаунж-баре «Дуть», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Курение кальяна в разы увеличивает риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, так как кальян обычно используют в замкнутом помещении и в большой компании.

В отношении владельца бара составлен протокол об административном правонарушении. Предпринимателю грозит административный штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.