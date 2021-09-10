В Сочи начался XXV форум современной журналистики "Вся Россия". Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ»

Медиафорум «Вся Россия» проходит в юбилейный 15-й раз. 10 сентября с началом работы форума участников поздравил президент РФ, сообщается на сайте администрации города-курорта Сочи. Первая встреча на площадках прошла с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

– Мы живем в эпоху настоящего информационного взрыва, понимая, что эффективность любого политического шага, в том числе и на международной арене, только повышается, если он получает должную оценку в СМИ, – поприветствовал участников глава российского МИДа.

Форум современной журналистики "Вся Россия" – самое крупное отраслевое мероприятие в стране. Проходит при поддержке Союза журналистов России и администрации Сочи.

Впервые в рамках мероприятия будет проведён конкурс «Тэфи-Мультимедиа». Это новая премия, которая объединила традиционные СМИ и новые технологии – блогеров и ютюберов. Трансляция церемонии вручении премии будет идти в прямом режиме на интернет-платформе.