В Краснодарском крае нашли редкий и загадочный цветок

Редкий цветок. Фото:www.rgo.ru

Удивительное растение нашли недалеко от станицы Эриванской. Экспедиция природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения Русского географического общества обследовала природный комплекс горы Шизе. Руководители экспедиции Валерий Щуров и Светлана Литвинская сначала не поверили своим глазам.

- Штернбергия безвременниковоцветная цветёт в сентябре, но далеко не каждый год. Когда в 2007 году я готовила к изданию первую Красную книгу Краснодарского края, этот вид пришлось рисовать по энциклопедиям. А потом я несколько лет ездила по Краснодарском краю, чтобы найти и сфотографировать растение,- рассказал руководитель природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО профессор Светлана Литвинская.

В засушливые годы цветки штернбергии безвременниковоцветной развиваются под землёй. Возможно, дождливое лето 2021 года стало причиной появление цветка на поверхности. Крохотное растение было всего два сантиметра в высоту.

Ранее на северном склоне горы Шизе не было найдено ни одного экземпляра. Возможно, в будущем эта территория получит статус особо охраняемой.