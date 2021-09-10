В Сочи съехались органисты со всего мира

Фото: пресс-служба администрации города-курорта Сочи

10 сентября в Сочи открылся XXI Открытый фестиваль органной музыки. В Этом году он посвящен 90-летию композитора Микаэла Таривердиева. На церемонии открытия солисты Сочинской филармонии исполнили арию М. Таривердиева к киноленте «Ольга Сергеевна».

– Этот фестиваль – важны и знаковый для города. Сочи посещают люди из разных уголков нашей страны, многие из них не никогда слышали живое и удивительное звучание органа. У нас они получают эту возможность, – рассказала начальник управления культуры администрации города Сочи Марианна Устинова.

Участники фестиваля: Хироко Иноуэ (Япония-Россия), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды), Андрей Бардин (Россия, Красноярск), Владимир Скоморохов (Россия, Москва), Владимир Королевский (Россия, Сочи). Продлится праздник органной музыки до 26 сентября.