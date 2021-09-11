Погода на 11 сентября 2021 года в Краснодаре: Ожидается небольшое похолодание

Фото: Юлия Чубакова

В минувшие сутки в краевой столице была зафиксирована рекордная температура - столбики термометров достигли +27 градусов. Однако уже в эту субботу, 11 сентября, в Краснодаре ожидается небольшое похолодание - показатели упадут до +25 градусов. А вечером в краевой столице пройдет небольшой дождь.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 сентября 2021 года в Краснодаре.

- В Краснодаре днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Также ожидается небольшой ветер - его порывы достигнут 4м/с.