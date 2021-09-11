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Общество11 сентября 2021 7:45

Погода на 11 сентября 2021 года в Анапе: бархатный сезон продолжается

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 11 сентября 2021 года в Анапе
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: Юлия Чубакова

Фото: Юлия Чубакова

Несмотря на календарную осень, теплая погода пока не планирует покидать Краснодарский край. На побережье сейчас продолжается бархатный сезон.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 сентября 2021 года в Анапе:

По прогнозам синоптиков, в Анапе температура воздуха вновь прогреется до +23-24 градусов. Ночью ожидается небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до +19 градусов.

- Днем 11 сентября осадки не ожидаются – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Однако будет дуть слабый ветер - его порывы достигнут 5 м/с.