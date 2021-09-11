Погода на 11 сентября 2021 года в Анапе: бархатный сезон продолжается

Фото: Юлия Чубакова
Несмотря на календарную осень, теплая погода пока не планирует покидать Краснодарский край. На побережье сейчас продолжается бархатный сезон.
«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 сентября 2021 года в Анапе:
По прогнозам синоптиков, в Анапе температура воздуха вновь прогреется до +23-24 градусов. Ночью ожидается небольшое похолодание - столбики термометров опустятся до +19 градусов.
- Днем 11 сентября осадки не ожидаются – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Однако будет дуть слабый ветер - его порывы достигнут 5 м/с.