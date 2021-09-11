Погода на 11 сентября 2021 года в Сочи: в городе пройдет дождь

Фото: Юлия Баранова

В эти выходные жители и туристы курортного Сочи наконец-то смогут почувствовать наступление осени. 11 сентября в городе ожидается небольшой дождь.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 11 сентября 2021 года в Сочи:

- Днем 11 сентября в Сочи ожидаются небольшие осадки и слабый ветер - до 2 м/с , – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - А температура воздуха прогреется до +23-24 градусов.