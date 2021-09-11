Температура воды в Черном море 11 сентября 2021: Прощаться с бархатным сезоном еще рано

Фото: Юлия Чубакова

На Черноморском побережье сейчас самый разгар бархатного сезона. Для многих туристов эта пора, пожалуй, одна из самых излюбленных: нет привычной южной духоты, да и купаться в море намного комфортнее - вода ведь еще не остыла.

По данным «КП» - Кубань», самое теплое море сейчас у берегов Сочи и поселка Лазаревское - там столбики термометров показывают +25 градусов.

В Геленджике и Новороссийске вода прогреется до +23 градусов, а в Анапе - до +22.

А вот у Азовского побережья море значительно холоднее - всего 18 градусов.