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Общество11 сентября 2021 8:10

Температура воды в Черном море 11 сентября 2021: Прощаться с бархатным сезоном еще рано

«КП» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 11 сентября 2021, и выяснила, когда можно будет купаться в Азовском море
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: Юлия Чубакова

Фото: Юлия Чубакова

На Черноморском побережье сейчас самый разгар бархатного сезона. Для многих туристов эта пора, пожалуй, одна из самых излюбленных: нет привычной южной духоты, да и купаться в море намного комфортнее - вода ведь еще не остыла.

По данным «КП» - Кубань», самое теплое море сейчас у берегов Сочи и поселка Лазаревское - там столбики термометров показывают +25 градусов.

В Геленджике и Новороссийске вода прогреется до +23 градусов, а в Анапе - до +22.

А вот у Азовского побережья море значительно холоднее - всего 18 градусов.