Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2021 8:50

В Краснодаре откроются шесть ярмарок выходного дня

Для этого организовано 430 торговых мест
Юлия ЧУБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В субботу, 11 сентября, в Краснодаре будут работать шесть ярмарок выходного дня. Кубанские производители привезли на продажу свыше 50 тонн сельскохозяйственной продукции. Для этого было развернуто 430 торговых мест.

- На всех ярмарках организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением санитарной экспертизы, - подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.

Работать ярмарки будут с 8:00 до 15:00. Они пройдут по шести адресам: ул. Одесской, Бургасской, Восточно-Кругликовской, а также на ул. им. Думенко, 13, им. Захарова, им. Героя Яцкова.