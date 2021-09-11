В Краснодаре откроются шесть ярмарок выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В субботу, 11 сентября, в Краснодаре будут работать шесть ярмарок выходного дня. Кубанские производители привезли на продажу свыше 50 тонн сельскохозяйственной продукции. Для этого было развернуто 430 торговых мест.

- На всех ярмарках организаторы обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора, контроль за проведением санитарной экспертизы, - подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.

Работать ярмарки будут с 8:00 до 15:00. Они пройдут по шести адресам: ул. Одесской, Бургасской, Восточно-Кругликовской, а также на ул. им. Думенко, 13, им. Захарова, им. Героя Яцкова.