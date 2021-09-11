Краснодарцы проголосовали против выделенной полосы по улице Ставропольской

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В Краснодаре завершилось голосование по разметке выделенной полосы по улице Ставропольской. Большая часть жителей выступила против нововведения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в голосовании, которое проходило с 20 августа по 10 сентября онлайн, участвовало 1306 человек. 901 респондент ответили «нет» на вопрос о необходимости организации выделенной полосы на Ставропольскойулицы. Сейчас завершаются исследования результативности разметки.

А в 2021 году выделенные полосы хотят организовать по улице Тургенева – от Стаханова до Атарбекова и от Атарбекова до Северной, а также по Атарбекова – от улицы им. Герцена до Тургенева.

Кстати, в Краснодаре выделенные полосы уже занимают 20,7 километра. Например, разметки расположены по улицам Мира, Октябрьской, Ставропольской, Трамвайной, Северной.