В выходные на главном городском фонтане Краснодара прозвучит музыка Петра Чайковского

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В эти выходные, 11 и 12 сентября, жители и гости Краснодара смогут насладиться музыкой Петра Чайковского. Классические произведения величайшего композитора будут звучать на главном городском фонтане с 10:00 до 23:00.

Среди музыкальных произведений - Танец маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро», Вступление к опере «Евгений Онегин»; Марш из балета «Щелкунчик» и многие другие.

Напомним, в минувшие выходные, 4 и 5 сентября, для жителей и гостей краевой столицы звучала музыка Римского-Корсакова.

- Сезон фонтанов в столице Кубани открыт с 24 апреля, а завершится он традиционно в конце октября — начале ноября, - подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.