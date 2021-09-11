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Общество11 сентября 2021 10:58

В Майкопе ликвидируют пожар площадью 700 квадратных метров в местном кафе

Накануне здесь произошло возгорание кровли
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: instagram.com/01_mchs_ra/

Фото: instagram.com/01_mchs_ra/

В Адыгее продолжается ликвидация пожара, вспыхнувшего накануне в одном из кафе. В здании, которое находится в Майкопе, загорелась кровля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Адыгея.

Для тушения пожара привлечено 24 сотрудника и 7 единиц техники. Сейчас уже установлена площадь возгорания – 700 квадратных метров.

- В тушении пожара задействовано 6 стволов Дельта. В результате возгорания погибших и пострадавших нет. Сейчас пожар локализован, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.