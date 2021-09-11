Около 100 воспитанников детсадов Адыгеи отправлены на карантин в связи с пандемией

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В Адыгее на карантин из-за COVID-19 переведены около 100 воспитанников детских садов. Причиной временного закрытия групп стали выявленные случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщает министерство образования и науки республики.

- Среди воспитанников зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. В частности, COVID-19 выявлен у ребят в детсадах Тахтамукайского района и Адыгейска, - сообщают в министерстве образования и науки Адыгеи.

На дистанционное образование переведены и 415 школьников. Всего на карантине сейчас находятся 17 классов из 13 школ Адыгеи.

Подчеркивается, что у сотрудников детсадов и школ COVID-19 не обнаружен. Кстати, прививку от коронавирусной инфекции получили уже 72% педагогов республики.

Всего за период эпидемиологической ситуации в Адыгее заболевание выявлено у 16 543 человек.