На Кубани за последние сутки выявлено 237 новых случаев заболевания COVID-19

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В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировано 237 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст пациентов варьируется от одного месяца до 87 лет. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Наибольшее количество заражений обнаружено в Сочи – 49. В Краснодаре COVID-19 заболели 37 человек. В Курганинском районе – 22 новых случая, 15 пациентов зафиксировано в Горячем Ключе. В Армавире – 13, в Анапе – 11 заболеваний. 10 пациентов зафиксировано в Туапсинском районе, 9 – в Мостовском.

- По 8 пациентов приходится на Кореновский и Усть-Лабинский районы. 7 заражений – в Кущевском муниципалитете, шесть – в Староминском. В Геленджике заболело 5 человек. В Новороссийске, Выселковском, Лабинском и Новокубанском муниципалитетах – по 4 заболевания COVID-19, в Белореченском, Ленинградском и Отрадненском – по 3. По 2 пациента приходится на Темрюкский, Успенский и Павловский районы. Наименьшее количество зафиксировано в Апшеронском, Динском, Ейском, Тимашевском, Тбилисском и Щербиновском районе – здесь заболело по 1 человеку, - сообщили в региональном оперштабе.

Большая часть пациентов приходится на женщин – 178. Среди мужчин коронавирусом заболело 59 человек.

В тяжелом состоянии к ИВЛ подключены 105 пациентов. 6 человек находятся на ЭКМО.